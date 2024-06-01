Üye Girişi
Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD maçıyla VNL'nin 2. haftasını tamamlayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin milli kadın voleybol takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında ABD ile oynayacağı maçla haftayı tamamlayacak. Takım, geçen sezon şampiyon olarak ülkesini gururlandırmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasını yarın oynayacağı ABD maçıyla tamamlayacak.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda bugün TSİ 21.00'de Güney Kore ile karşılaşacak milli takım, yarın da TSİ 23.00'te ABD ile karşı karşıya gelecek.

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", ligin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, geçen sezon VNL'de şampiyon olarak adını ülkeler sıralamasında 1 numaraya yazdırmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Spor Güncel Haberler

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title