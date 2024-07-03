A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Ardahan'da coşkuyla kutlandı
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı Ardahan'da coşkuyla kutlandı. Ardahanlı vatandaşlar, milli takımın çeyrek finale kalmasını araçlarıyla konvoy oluşturarak kutladı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı Ardahan'da coşkuyla kutlandı.
A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlıların çeyrek finale kalmasının ardından Ardahan'da vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Milli takımın başarısını kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, tur atarak galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. - ARDAHAN