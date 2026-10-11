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A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan Montella, veda mesajı yayımladı

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A Milli Futbol Takımı'nda yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, veda mesajı yayımladı. Montella, mesajında milli takımı çalıştırmanın büyük onur olduğunu belirterek oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti.

A Milli Futbol Takımı'nda yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, veda mesajı yayımladı.

Montella, sosyal medyadan paylaştığı veda mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Her güzel hikayenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Üç yıl önce bu güzel ülkenin milli takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma, bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonuna, her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Görevde kaldığı sürede birçok şey yaşandığını aktaran İtalyan teknik adam, "Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
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