A Milli Futbol Takımı'nda Dünya Kupası hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas, dayanıklılık ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman saha koşusuyla sona erdi. Ay-yıldızlılar yarın saat 17.15'te basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kulüp maçları henüz tamamlanmayan Altay Bayındır, Arda Güler, Kenan Yıldız, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Ferdi Kadıoğlu ile Zeki Çelik'in yanı sıra dinlenme süresi devam eden Yusuf Akçiçek ve Merih Demiral antrenmanda yer almadı.

Hakan Çalhanoğlu ve Ahmetcan Kaplan bireysel çalışma gerçekleştirdi. Mert Günok ise özel izinli olarak antrenmana katılmadı.

Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile özel maç oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı