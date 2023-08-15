A Milli Erkek Basketbol Takımı Ukrayna'yı mağlup ederek lider tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3'üncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı. Oyuncular Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün, Ukrayna galibiyetini değerlendirdi

Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3'üncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı.Karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Furkan Korkmaz, 'Bizim için yarı final ve final öncesinde güzel bir hazırlık oldu. Çünkü grupta oynadığımız ilk iki maç yanıltıcı olabilirdi. Bugün Ukrayna, ilk 3 periyot çok iyi savaştı. Onları da tebrik etmek lazım. Bence çok güzel ve keyifli bir maç oldu. Böyle üstüne koyarak devam edeceğiz' diye konuştu.

ALPEREN ŞENGÜN MAÇ ÖNCESİ KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORDUM

Karşılaşmayı 30 sayıyla tamamlayan Alperen Şengün, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, 'Maç öncesi kendimi iyi hissediyordum. 3'te 3 yaptık. Takım ilk günden beri çok odaklanmış durumda. Bugün maça istediğimiz gibi başlayamasak da 2'nci yarı güzel bir cevap verdik. Maçı kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde 2 maç daha var. Cuma günkü maça konsantre olacağız. Cuma günü de çıkıp kazanacağız ve ardından pazar günkü maçı da kazanmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Bireysel performansı hakkında da konuşan genç oyuncu, 'Buraya geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum. Takım olarak da iyi oynuyoruz. Takım arkadaşlarım da bana çok yardım ediyor. Bana çok destek oluyorlar ve ben de onlar için ne yapabilirsem yapıyorum. Önümüzdeki iki maça bakacağız' diyerek sözlerini noktaladı.