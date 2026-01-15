Euroleague: A. Efes: 89 Baskonia: 75
EuroLeague'in 22. haftasında A. Efes, evinde Baskonia'ya 89-75 yenilerek üst üste 6. mağlubiyetini almış oldu. Maçta öne çıkan isimler arasında Baskonia'dan Trent Forrest ve Rodions Kurucs yer aldı.
Salon: Turkcell Basketbol Geliştirme MerkeziZİ
Hakemler: Sreten Radoviç, Milivoje Jovcic, Sergio Silva
A. Efes: Jordan Loyd 12, Ercan Osmani 6, Nick Weiler-Babb 4, Saben Lee 2, Brice Dessert 6, Kai Jones 8, Isaia Cordinier 11, Rolands Smits 10, PJ Dozier 4, Rodrigue Beaubois 9, Cole Swider, Şehmus Hazer 3
Başantrenör: Pablo Laso
Baskonia: Trent Forrest 17, Rodions Kurucs 18, Kobi Simmons 14, Gytis Radzevicius 3, Khalifa Diop 6, Timothe Luwawu-Cabarrot 15, Eugene Omoruyi 4, Matteo Spagnolo 2, Mamadi Diakite 3, Markquis Nowell 5, Clement Frisch 2
Başantrenör: Paolo Galbiati
1. Periyot: 20-23
Devre: 42-40
3. Periyot: 59-58 - İSTANBUL