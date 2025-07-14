8. Prof. Dr. Ayhan Kızıl T400 Masters Tenis Turnuvası Bursa'da Yapıldı

Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına bu yıl 8'inci kez düzenlenen T400 Masters Tenis Turnuvası, Uludağ Premium ana sponsorluğunda Bursa'da gerçekleşti. Farklı yaş ve performans kategorilerinde mücadele eden sporcular, finalde kupalarına kavuştu.

Uludağ Premium ana sponsorluğunda bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Prof. Dr. Ayhan Kızıl T400 Masters Tenis Turnuvası', 3-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Bursa'daki Podyum Tenis Kulübü Kortları'nda gerçekleşti. Turnuva, 400 bin TL ödül miktarıyla bugüne kadarki en yüksek ödül havuzuna ulaştı.

2015 yılında hayatını kaybeden Uludağ Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına, Kızıl Ailesi tarafından organize edilen turnuva, 2018'den bu yana geleneksel olarak her yıl Bursa'da tenis severlerle buluşuyor.

Bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, 30'un üzerinde yaş ve kategori grubunda mücadeleler yaşandı.

Sporcular, hem bireysel hem de çiftler kategorilerinde rekabet etti. Turnuva sonunda çeşitli klasmanlarda ödüller sahiplerini buldu.

Final maçlarının ardından gerçekleşen ödül töreninde, dereceye giren sporcular kupalarını Prof. Dr. Ayhan Kızıl'ın torunu Defne Kızıl'ın elinden aldı. - BURSA