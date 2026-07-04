Haberler

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün, deste büyük boy müsabakalarıyla başladı. Pehlivanlar davul zurna eşliğinde kol bağlayıp geleneksel ritüellerle peşreve çıktı. Öğle saatlerinde 32 başpehlivan bir üst tur için mücadele edecek.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün heyecanı, deste büyük boy müsabakalarıyla başladı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, davul zurna eşliğinde kol bağladı.

Kırkpınar'ın simgelerinden olan cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar, geleneksel ritüellerini gerçekleştirerek peşreve çıktı. Hakem heyetinin verdiği işaretin ardından çayırda kıyasıya mücadeleler başladı.

Tribünleri dolduran güreşseverlerin ilgiyle takip ettiği müsabakalar, çeşitli boy ve kategorilerde devam edecek.

Öğle saatlerinde 32 başpehlivan bir üst tura çıkmak için mücadele verecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı

Kafede oturan kadını kurşun yağmuruna tuttular
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası

Ankara koridorlarını sallayacak kulis! Sürpriz isim AK Parti yolunda
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!