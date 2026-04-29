61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) dördüncü etabını kazanan Cofidis takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski, uzun süren galibiyet hasretini Türkiye'de sona erdirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Marmaris-Fethiye etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aniolkowski, bu zaferin kendisine yeniden güven kazandırmasını umduğunu dile getirdi.

Uzun süredir birincilik elde edemediğini hatırlatan Polonyalı sporcu, "Gerçekten çok sıkı çalışmaya devam ettim ve yarışları kazanabileceğime inandım. Son birkaç yıldır kazanamıyordum, bu yüzden zaferi gerçekten özlemiştim. Umarım bu bana gelecek yarışlar ve buradaki diğer yarışlar için daha fazla güven verir." ifadelerini kullandı.

Takım olarak Türkiye'ye bir sprint etabı kazanma hedefiyle geldiklerini aktaran Aniolkowski, ilk etapta yaşadığı mide sorununa rağmen güçlü döndüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ben Cofidis'in sprinteriyim. Herkes sprinterin takım için yarışlar kazanmasını bekler. İnanmaya ve denemeye devam ettim. Her zaman ilk 10'da, ilk 5'teydim. Bazı sonuçlar aldım ama galibiyet gelmedi. Fakat şanslıyım ki bu yıl takım arkadaşlarıma bunun karşılığını verebildim. Bugün tüm takım galibiyet için gerçekten çok sıkı çalıştı. Hiçbir şey yapmadık da ben kazandım gibi bir durum yok. Planımız vardı; bitime 30 km kala hatta daha da öncesinde tırmanışta sert bir tempo yaparak diğer sprinterleri yormaya ve yarışı bana uyan şekilde biraz daha zorlaştırmaya başladık. Gördüğümüz gibi bugün için gerçekten iyi bir taktikti."

Cofidis'in son yıllarda yaşadığı düşüşün takım için önemli bir ders olduğunu vurgulayan Aniolkowski, "Pek iyi olmayan üç yıl geçirdik. Sonunda sanırım sadece 300 puan farkla düştük. Çin ve Japonya'daki son yarışa kadar savaşmaya devam ettik ama maalesef başaramadık. Bu bizim için bir ders oldu ve görebileceğiniz gibi bu sezona çok iyi başladık. Sanırım şu an bu yılın klasmanında kesinlikle ilk 10 veya ilk 13 takım arasındayız. Bu yüzden zihniyetimizi değiştirdik, yeni bir planımız var ve bu planı uyguluyoruz." diye konuştu.

Ödül töreni

TUR 2026'nın dördüncü etabının ardından finiş noktasında ödül töreni düzenlendi.

Törende bisikletçilere kazandıkları mayoları Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, TGA Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ercan Torunoğulları, Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin takdim etti.