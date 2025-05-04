60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Şampiyonu Wout Poels

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Şampiyonu Wout Poels
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Hollandalı sporcu Wout Poels, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanarak ödülünü İzmir'de aldı. Ödül töreninde Poels'a kupası ve turkuaz mayosu takdim edildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, şampiyonluk kupasını aldı.

İzmir'de Bostanlı İskelesi'nden gerçekleştirilen finişin ardından ödül töreni yapıldı.

TUR 2025'in genel klasman birincisi olan Poels'a kupasını ve turkuaz mayosunu İzmir Valisi Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takdim etti.

Ödül töreninde dereceye giren diğer sporculara ise ödüllerini AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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