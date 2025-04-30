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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Dördüncü Etabı Start Aldı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Dördüncü Etabı Start Aldı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından başlatılan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı, 115.4 kilometrelik Marmaris-Kıran parkurunda gerçekleşiyor. 13 ülkeden 23 takımın yer aldığı yarışta toplam 161 sporcu mücadele ediyor.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı olan 115,4 kilometrelik Marmaris-Kıran parkurunun startı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından verildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde Marmaris-Kıran etabı koşulacak. 13 ülkeden 23 takımın yer aldığı yarışta toplam 161 sporcu mücadele ediyor. Marmaris'ten start alan sporcular, 115.4 kilometrelik zorlu parkurda Marmaris'ten sonra Gökova Kavşağı ve ardından 9 kilometrelik zorlu bir Sakartepe rampasını çıkacak. Sakar rampasının ardından Ula kavşağı, sonrası Devrant rampasından Menteşe Otoggar kavaşına ve oradan da Yerkesik Mahallesi sonrası Menteşe'nin kırsal Kıran Mahallesinde etabı tamamlayacaklar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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