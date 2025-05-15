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51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı

51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı
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İtalya Kupası finalinde Milan'ı 1-0 mağlup eden Bologna, 51 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. İtalyan ekibi, toplamda 3. kupa zaferini alırken (1970, 1974, 2025) oynadığı finallerde hiç final kaybetmedi.

İtalya Kupası final maçında Bologna ile Milan karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Bologna, kupaya uzandı.

TEK GOL BOLOGNA'DAN GELDİ

İki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçen final maçının ilk yarısı golsüz bitti. İkinci yarıya iyi başlayan Bologna, maçın 52. dakikasında Ndoye'nin golüyle skoru 1-0 yaptı.

51 YIL SONRA 3. KUPASINA KAVUŞTU

Kalan dakikalarda Milan, baskısını artırsa da maçta başka gol olmadı ve Bologna, İtalya Kupası'nı kazandı. Bu sonuçla, Bologna tarihinde 3. kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterirken, 51 yıl aradan sonra bu kupada mutlu sona ulaştı. Bologna, bu kupayı daha önce 1970 ve 1974 yıllarında müzesine götürmüştü.

51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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