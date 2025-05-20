42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor

42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
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İtalya Serie A ekibi Como'da forma giyen 42 yaşındaki İspanyol kaleci Pepe Reina, cuma günü oynanacak Inter maçının ardından futbolculuk kariyerine son verip teknik direktör olacağını açıkladı.

Dünya futbolunun efsane kalecileri arasında yer alan 42 yaşındaki İspanyol kaleci Pepe Reina, 25 yıllık futbol kariyerine son veriyor. Deneyimli kaleci, futbolu bırakıp teknik direktör olacağını açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖR OLUYOR

İtalya Serie A ekibi Como'nun kalesini koruyan Reina, ligin son haftasında 23 Mayıs Cuma günü oynanacak Como-Inter maçının ardından futbola veda edecek. Tecrübeli eldiven, yaptığı açıklama ile futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine start vereceğini dile getirdi.

KARİYERİ

Kariyerine Barcelona'da başlayan Reina, daha sonrasında Liverpool, Bayern Münih, Milan, Lazio, Napoli gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giydi. Reina, İspanya Milli Takımının kalesini de 36 maçta korudu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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