27. Geleneksel Kale Davaz Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen 27. Geleneksel Kale Davaz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı.

Kale Belediyesi tarafından düzenlenen ve Recep Tayyip Erdoğan Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreş müsabakaları tüm gün sürdü.

Başpehlivanlık müsabakasında rakibi Ali Rıza Kaya'yı yenen Ali Yanatma başpehlivan oldu.

Yalçın Öncül ile Hamza Kısaoğlu ise üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren güreşçilere madalyaları verildi.