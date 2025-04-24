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2025 Yurtlig Karadeniz-2 Erkek Voleybol Grup Maçları Erzincan'da Başladı

2025 Yurtlig Karadeniz-2 Erkek Voleybol Grup Maçları Erzincan'da Başladı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Salonu'nda başlayan 2025 Yurtlig Karadeniz-2 Erkek Voleybol grup maçlarına 11 ilden 110 sporcu katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, organizasyonun yalnızca bir spor faaliyeti olmadığını ve gençlerin fiziksel ile ruhsal gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. Sporcular için düzenlenen tematik gezi, turnuvayı kültürel bir etkileşim platformuna dönüştürdü.

2025 Yurtlig Karadeniz-2 Erkek Voleybol Grup Maçları Erzincan'da başladı. Erzincan, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon olmak üzere 11 farklı ilden gelen 110 sporcu, Türkiye finallerine katılabilmek için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Salonu'nda mücadele ediyor.

Turnuva teknik toplantı ile start aldı. Teknik toplantı sonrası düzenlenen açılış seremonisinde konuşan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, organizasyonun yalnızca bir spor faaliyeti olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Spor; birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Bugün burada sadece bir turnuvaya değil, iller arası kaynaşmanın ve gençliğin enerjisine şahitlik ediyoruz. Erzincan olarak böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

İl Müdürü Çöpür ayrıca, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Erzincan'a gelen sporcular için tematik gezi düzenlendi. Misafir sporcular, Erzincan'ın doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Bu gezi sayesinde turnuva, sporun ötesinde bir kültürel etkileşim platformuna dönüştü.

Maçlar 26 Nisan'da tamamlanacak ve grup birincisi doğrudan 2025 Yurtlig Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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