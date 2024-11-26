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2025 Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya Velodromu'nda Düzenlenecek

2025 Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya Velodromu'nda Düzenlenecek
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Uluslararası Bisiklet Birliği, 2025 Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 14-16 Mart 2025 tarihlerinde Konya Velodromu'nda düzenleneceğini açıkladı. Organizasyon, 5 kıtadan 450'den fazla sporcuyu ağırlayacak.

2025 yılının ilk Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Konya Velodromu'nda düzenleneceği Uluslararası Bisiklet Birliği yönetim kurulu tarafından onaylanarak resmen duyuruldu.

İlk kez 2022 yılında İslam Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Konya Velodromu, Dünya Şampiyonası'ndan sonra en büyük pist bisikleti müsabakası olan "UCI Uluslar Kupası"na ev sahipliği yapacak. İlk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan organizasyon, 3 gün sürecek ve hem kadınlarda hem de erkeklerde pist bisikletinde dünyanın en başarılı sporcularını ağırlayacak. Organizasyona 5 kıtadan 40 üzerinde ülke ve 450 üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan müsabakanın TV çekimleri, prodüksiyonu ve canlı yayınlarının Dünya genelinde izleyiciye ulaştırılması için teknik altyapı, TRT tarafından sağlanacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şeklide:

"Konya Velodromu'nun uluslararası akreditasyon almasının ardından hem ulusal hem uluslararası organizasyonlar düzenleyebileceğiz. Ülkemizin en önemli sportif yatırımlarından olan Konya Olimpik Velodromu, Türkiye'de bisiklet sporunun kalbinin attığı bir merkez olacak. Son iki yılda sporcu gelişim kampları ile farklı illerden genç sporcularımız velodrom ile tanışma fırsatı buldu, merkezde tam zamanlı antrenörlerimiz hizmet veriyor. Milli Takım kampları ve bölgesel yarışmalar ile sporcu yetiştirme çalışmalarımız olanca hızıyla sürüyor. Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde yer aldığımız pist bisikleti disiplininde inanıyorum ki Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmamız, bu branşa olan ilgiyi daha da artıracak. Dünyanın en hızlı bisikletçilerini izlemek gençlere ilham verecek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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