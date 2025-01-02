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2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, deplasmanda Brentford'u 3-1 mağlup etti. Maçın golleri; Gabriel Jesus, Mikel Merino ve Gabriel Martinelli'den geldi. Brentford'un golünü Bryan Mbuemo attı. Arsenal bu sonuçla 5 büyük ligde 2025'in ilk galibiyetini alan takım oldu.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal deplasmanda Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford'u 3-1 mağlup etti.

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan maçın Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gabriel Jesus, 50. dakikada Mikel Merino ve 53. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti. Brentford'un tek golünü ise 13. dakikada Bryan Mbuemo kaydetti.

Bu sonuçla Arsenal ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 39'a çıkardı. Brentford ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Brighton'a konuk olacak; Brentford ise Southampton ile karşılaşacak.

2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den

2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

İngiliz de noel tatili yok biz de var çıldırmamak elde değil

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