2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal deplasmanda Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford'u 3-1 mağlup etti.

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan maçın Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gabriel Jesus, 50. dakikada Mikel Merino ve 53. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti. Brentford'un tek golünü ise 13. dakikada Bryan Mbuemo kaydetti.

Bu sonuçla Arsenal ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 39'a çıkardı. Brentford ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Brighton'a konuk olacak; Brentford ise Southampton ile karşılaşacak.