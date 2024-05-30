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2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası Hindistan'da Başlıyor

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Başkent Yeni Delhi'de düzenlenecek olan 2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, 2-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 43 ülkeden 221 sporcu, açık ve kadınlar kategorilerinde mücadele edecek. Türkiye'yi ise Texas Rio Grande Valley Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Ekin Barış Özenir temsil edecek.

2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, 2-13 Haziran tarihlerinde Hindistan'da yapılacak.

Başkent Yeni Delhi'de açık ve kadınlar kategorilerinde düzenlenecek organizasyonda, 43 ülkeden 221 sporcu hamle yapacak.

Türkiye'yi organizasyonda Texas Rio Grande Valley Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıfta satranç bursuyla okuyan 2004 doğumlu uluslararası usta (IM) Ekin Barış Özenir temsil edecek.

Şampiyonada 14'ü büyük usta (GM) 102 ünvanlı sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA / Spor

Bilgisayar Yeni Delhi Hindistan Türkiye Dünya Rio Uluslararası Spor Güncel Haberler

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