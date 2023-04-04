Ne Fenerbahçe ne Galatasaray! Samsunspor, 2023'te yakaladığı seriyle tarih yazıyor

1. Lig ekibi Samsunspor, 2023 yılında Süper Lig ve 1. Lig takımları arasında resmi müsabakalarda maç kaybetmeyen tek takım olarak ön plana çıktı. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de Altınordu deplasmanında 2-1 kaybederek alan Samsunspor, bu maçtan sonra çıktığı 20 maçın hiçbirini kaybetmedi.

20 maçlık namağlup serisi ile Türkiye'nin en profesyonel ilk 2 ligi arasında bu sezonki en uzun namağlup serisini yakalayan Samsunspor, bu karşılaşmaların 15'ini kazanırken, 5'inde ise berabere kaldı.

SADECE 1 MAÇTA PUAN KAYBETTİLER

Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de Altınordu deplasmanında 2-1 kaybederek alan Samsunspor, bu maçtan sonra çıktığı 20 maçın hiçbirini kaybetmedi. Ayrıca Samsunspor, 2023 yılında oynadığı 11 maçın 10'unu kazanırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

25 MAÇ YENİLMEYEREK SÜPER LİG'E ÇIKMIŞLARDI

Samsunspor'un yakın geçmişteki en uzun namağlup serisi 1984-1985 sezonunda 25 maç olarak dikkat çekiyor. O dönem Teknik Direktör Fethi Demircan'ın çalıştırdığı Samsunspor, 1. Lig'de Süper Lig mücadelesi verdiği sezonda toplam 25 maç kaybetmeyerek Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

7 HAFTA DAHA YENİLMEZLERSE REKOR KIRACAKLAR

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor, ligde kalan 7 haftada mağlubiyet yaşamazsa kendisine ait olan namağlup rekorunu kıracak. Samsunspor, TFF 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde 7 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak.