Başkan resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak

Başkan resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, gelecek sezonla ilgili flaş bir açıklama yaptı. 1. Lig'de gelecek sezon VAR sisteminin kalkabileceğini dile getiren Bolat, "1. Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren büyük ihtimalle VAR kalkacak. Sebebi de VAR'ın yüksek maliyeti.'' ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'de Süper Lig adına play-off heyecanı sürerken, gelecek sezonla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

'VAR SİSTEMİ KALKACAK'

2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı olan Hakan Bolat, çarpıcı açıklamalarda bulunarak gelecek sezon 1. Lig'de VAR sisteminin kaldırılacağını dile getirdi. Ajansspor'a konuşan Hakan Bolat, "1. Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren büyük ihtimalle VAR kalkacak. Sebebi de VAR'ın yüksek maliyeti.'' sözlerini sarf etti.

2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı'ndan VAR Açıklaması: Büyük İhtimalle Kalkacak

2022-2023 SEZONUNDAN BERİ KULLANILIYOR

VAR sistemi 2018 yılında Süper Lig'de kullanılmaya başlanırken, TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanmıştı. Trendyol 1. Lig'de VAR'ın kalkıp kalkmayacağına dair kısa bir süre içerisinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Gözler İstanbul'da! İşte Ukrayna-Rusya müzakerelerinin tüm detayları

Nefesler tutuldu, gözler İstanbul'da! İşte tarihi zirvenin detayları
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Neden doğrular ortaya çıkıyor diyemi

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKahraman Er:

Futbolda bir VAR sistemini bile beceremedik yüzümüze gözümüze bulaştırdık, her şeyimiz böyle mi olacak bizim ya ??!!?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

TFF BASINDAKi FENEVRASYONLU iBiiiNELER VAROLDUGU SüRECE NE VARLAR YOOOK OLUR GiDER DüN TS GS MACINDA SAViC DENEN YAWSOO HAKEME ADETA KAFA ATIYO FENEVLi HACIOSMAN KORKUSUNDAN SADECE SARI KART SAMSUNSPOR FENEVLE MAC YAPIYO SiYAHi FUTBOLCUNUN ELi AYNI BU FENEVRASYONLU HAKEMiN KOLUNA CARPIYO DiYE DiREK KIRMIZI KARTI GöSTERiYO iSTE FOOOOHiSEEEEH FENEV iSTE AYARLI TFF iSTE BU YAPILARI OYUNLARINI BOZAN ASLAN GS HERRR PiSLiKLERiNE RAGMEN KUPA BEYiiiii

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hayırlı olsun uzun yıllardır şampiyon olamayan takım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

var sistemli bahise dayalı sistemi dünyada ele almak çıkardılar adamın burnu cizgide kalsa gol iptal oluyor sistemi çıkaranlar bahıs şirketleridir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi

Resmi açıklama: Acun Ilıcalı o ismi gönderdi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.