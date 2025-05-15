Başkan resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak

TFF 1. Lig'de Süper Lig adına play-off heyecanı sürerken, gelecek sezonla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

'VAR SİSTEMİ KALKACAK'

2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı olan Hakan Bolat, çarpıcı açıklamalarda bulunarak gelecek sezon 1. Lig'de VAR sisteminin kaldırılacağını dile getirdi. Ajansspor'a konuşan Hakan Bolat, "1. Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren büyük ihtimalle VAR kalkacak. Sebebi de VAR'ın yüksek maliyeti.'' sözlerini sarf etti.

2022-2023 SEZONUNDAN BERİ KULLANILIYOR

VAR sistemi 2018 yılında Süper Lig'de kullanılmaya başlanırken, TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanmıştı. Trendyol 1. Lig'de VAR'ın kalkıp kalkmayacağına dair kısa bir süre içerisinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.