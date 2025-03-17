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18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Okçuluk İl Şampiyonası tamamlandı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Okçuluk İl Şampiyonası tamamlandı
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18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okçuluk İl Şampiyonası, Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda sona erdi.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okçuluk İl Şampiyonası, Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda sona erdi.

İl genelinden birçok sporcu, çeşitli kategorilerdeki müsabakalarda mücadele etti. Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Hakan Kıvrık ve Okçuluk İl Temsilcisi Ümit Tercan tarafından takdim edildi. Okçuluk müsabakalarının ardından Afyonkarahisar Okçuluk İl Temsilciliği ve müsabakaya katılan sporcular ile birlikte iftar programında buluştular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "18 Mart, Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna verdiği büyük bir mücadelenin simgesidir. Çanakkale Şehitlerini Anma günü vesilesiyle düzenlediğimiz Okçuluk İl Şampiyonası da, bu büyük kahramanlık destanını yad etmenin, aynı zamanda gençlerimizi sporla buluşturmanın güzel bir örneğidir."

Okçuluk İl Temsilcisi Ümit Tercan Müsabakalarda yer alan görevli personellere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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