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120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı! Altay Bayındır kendinden geçti

120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı! Altay Bayındır kendinden geçti
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Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Lyon maçında gelen 5. gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Maguire'ın attığı golle Old Trafford adeta yıkılırken, Altay Bayındır ve arkadaşlarının sevinci kameralara yansıdı. Maç, Manchester United'ın 120. dakikada bulduğu 2 golle 5-4 sonuçlandı ve takım yarı finale yükseldi.

İngiliz devi Manchester United forması giyen Altay Bayındır, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçen Lyon maçında gelen 5. gol sonrası adeta kendinden geçti.

120. DAKİKADA GOL GELDİ

Bu maça da yedek kulübesinde başlayan milli kalecimiz Altay Bayındır, 120+1'de Maguire'ın attığı golle adeta kendinden geçti.

ALTAY KENDİNDEN GEÇTİ

Gol sonrası kameralar Manchester United yedek kulübesine dönerken, Altay Bayındır ve arkadaşlarının sevinci görülmeye değerdi.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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