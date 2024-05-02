11. Yeşilay Bisiklet Turu, 5 Mayıs Pazar günü koşulacak.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre 2011 yılından bu yana organize edilen turun 11'incisi "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim." sloganıyla düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun iş birliğiyle Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenecek ve saat 10.30'da başlayacak turda 10 bini aşkın bisikletsever, bir araya gelerek bağımlılıkların zararlarına dikkati çekecek ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunacak.

Etkinlik, İstanbul'da Sarayburnu'ndan başlayıp Yedikule sahil yolu (Kennedy Caddesi), Genç Osman Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Topkapı, Edirnekapı, Ayvansaray, Balat ve Eminönü'nden geçerek Sepetçiler Kasrı'nda sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, her yaştan profesyonel ve amatör bisikletseverin katılımına açık olacak etkinlikle ilgili, "Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl 11'incisini gerçekleştireceğimiz Yeşilay Bisiklet Turu'nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız. Tüm bisikletseverleri, katılımın her yıl giderek arttığı turumuza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.