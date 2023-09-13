100. Yıl Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası Başladı

Tarsus Belediyesi ve Tarsus Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası büyük bir heyecanla başladı. Yaklaşık 250 tenis sporcusunun katıldığı turnuva, bölgenin tenis yeteneklerini bir araya getirerek tenis tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Tarsus Belediyesi ve Tarsus Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası büyük bir heyecanla başladı. 36 bin TL ödüllü turnuva, Tarsus, Mersin, Adana ve çevre illerden gelen yaklaşık 250 tenis sporcusunu bir araya getiriyor.

Sporseverler heyecan verici tenis mücadelesini izlemek ve dereceye giren oyuncuları desteklemek için 29 Ekim'e kadar Tarsus Tenis Kulübünde buluşurken, turnuvanın ilk aşamasında tenisçiler 29 Ekim'e kadar grup müsabakalarında mücadele edecek. Grup aşamasını başarıyla tamamlayan sporcular ise eleme sistemiyle 29 Ekim'de oynanacak olan finallere yükselmek için ter dökecek.

100. Yıl Cumhuriyet Kupası, bölgenin tenis yeteneklerini bir araya getirerek tenis tutkunları için unutulmaz bir deneyim yaşatırken, turnuva, sporun birleştirici gücünü ve rekabetin en yüksek seviyedeki heyecanını kutlamak için bir fırsat sunuyor. - MERSİN