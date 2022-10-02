Alanyaspor 10 kişi kalan rakibine diş geçirmedi sahadan beraberlikle ayrıldı

Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalan Karadeniz ekibi, mücadelede öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Kötü gidişatı devam eden Alanyaspor ise son 2 haftada galibiyete hasret kaldı.