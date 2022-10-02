Alanyaspor 10 kişi kalan rakibine diş geçirmedi sahadan beraberlikle ayrıldı
Spor Haberleri
Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalan Karadeniz ekibi, mücadelede öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Kötü gidişatı devam eden Alanyaspor ise son 2 haftada galibiyete hasret kaldı.
Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Giresunspor, Alanyaspor deplasmanından da beraberlikle ayrıldı.
10 KİŞİ KALAN GİRESUNSPOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Karşılaşmanın başında 10 kişi kalan yeşil-beyazlı ekip, maçın 65. dakikasında Görkem Sağlam'ın penaltıdan kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçti. 81. dakikada Alanyaspor'un Slovenyalı oyuncusu Balkovec'in ayağından bulduğu gole engel olamayan Karadeniz temsilcisi, deplasmandan 1-1'lik skorla ayrıldı ve puanını 8'e yükseltti.
ALANYASPOR SON 5 MAÇINDA TEK GALİBİYET ALDI
Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Alanyaspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında da üstünlük kuramadı. Francesco Farioli yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, 11 puanla 9. sırada yer alıyor.