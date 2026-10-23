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1. Lig'in 12. haftasında Boluspor sahasında Artı Değer Van Spor FK'ya 3-0 yenildi.

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1. Lig'in 12. haftasında Boluspor sahasında Artı Değer Van Spor FK'ya 3-0 yenildi.
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1'inci Lig'in 12'inci haftasında Boluspor, sahasında Artı Değer Van Spor FK'ya 3-0 mağlup oldu. Van Spor FK'nın golleri 58'inci dakikada Hikmet Çiftçi penaltıdan, 70'inci dakikada İlkan Sever ve 90+7'nci dakikada Oliveira'dan geldi.

Zübeyde ÖZMEN / BOLU,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Emrullah Baydar, Abdullah Uğur Sarı, Ferhat Çalar

BOLUSPOR: Tafas, Rodriguez, Tolunay Artuç (Dk. 76 Lopez), Gonzalez (Dk. 66 Alptekin Çaylı), Muhammed Mert (Dk. 90 Yunuszade), Muhammet Zeki Dursun, Ege Özkayımoğlu, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir (Dk. 76 Abdulsamet Kırım) Ahmet Can Özdemir (Dk. 9 Furkan Metin), Bertu Alican Özyürek (Dk. 66 Escobar)

ARTI DEĞER VAN SPOR FK: Abdulsamet Damlu, Sinan Osmanoğlu, Alhaft (Dk. 79 Medeni Bingöl), Ozan Can Kökçü (Dk. 76 Khan), Oulare (Dk. 90 Kadir Seven), Yenne, İlkan Sever (Dk. 76 Oliveira), Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Faruk Can Genç, Celal Hanalp (Dk. 46 Mehmet Manış)

GOLLER: Dk. 58 Hikmet Çiftçi (P), Dk. 70 İlkan Sever, Dk. 90+7 Oliveira (Artı Değer Van Spor FK)

SARI KARTLAR: Bertu Alican Özyürek, Tolunay Artuç, Bartu Göçmen, Gonzalez, Lopez ( Boluspor ), İlkan Sever, Alhaft, Mehmet Özcan (Artı Değer Van Spor FK)

1'inci Lig'in 12'inci haftasında Boluspor, sahasında Artı Değer Van Spor FK'ya 3-0 mağlup oldu.

58'inci dakikada Van Spor FK penaltı kazandı. Hikmet, penaltıyı gole çevirerek takımının ilk golünü attı: 0-1.

70'inci dakikada Hikmet'in savunma arkasına gönderdiği yüksek topla buluşan İlkan Sever, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi: 0-2.

90+7'nci dakikada topla ceza sahasına giren Oliveira topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

Karşılaşma Artı Değer Van Spor FK'nın 3-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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