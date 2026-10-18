Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

1. Lig'in 11. haftasında Vanspor FK, Akhisar'da Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1. Lig'in 11. haftasında Vanspor FK, Akhisar'da Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Vanspor FK, Akhisar'da Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Ümraniyespor'un gollerini 60. dakikada Blanco ve 82. dakikada Hostikka atarken, Oğuz 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Vanspor FK, Akhisar'da karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

17. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Koita'nın şutunda kaleci Alperen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Vanspor FK'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Oulare'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

60. dakikada ceza yayının hemen sağında topla buluşan Blanco, Berat'la paslaştıktan sonra tekrar aldı. Blanco'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

82. dakikada Berat'ın pasıyla rakip ceza yayı yakınlarında topla buluşan Hostikka'nın sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+2. dakikada rakibinin müdahalesiyle yere düşen Oğuz, kalktıktan sonra Oliveira'ya yaptığı hareket nedeniyle hakem Turgut Doman tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Gezer

Vanspor FK: Alperen, Celal, Sinan, Oulare, Faruk Can, Mehmet Özcan (Hikmet dk. 75), Özkan (Khan dk. 63), Mehmet Manış (Furkan dk. 75), Bardhi (Ozan Can dk. 28), Yenne, İlkan (Oliveira dk. 64)

Yedekler: Abdulsamed, Kadir, Alhaft, Batuhan, Medeni

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Ümraniyespor: Cihan, Oğuz, Mustafa, Glumac, Yunus Emre, Tunahan (Blanco dk. 46), Serkan (Kerem dk.84), Djokanovic, Soukou (Kosoko dk. 84), Melih (Berat dk. 57), Koita (Hostikka dk. 60)

Yedekler: Özgün Ali, Berat, Atalay, Batuhan Çakır, Burak, Ali

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Blanco (dk. 60), Hostikka (dk. 82) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Oğuz (dk. 90+2) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Berat, Kerem (Ümraniyespor), Oliveria (Vanspor FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

Cenazede Erdoğan'la bir aradaydı! AK Parti iddialarına yanıt verdi
Serebral palsi tanısıyla kucakta büyüdü, 7 yaşında yürüdü! Hayrunnisa'nın hayali doktor olmak

6 yaşına kadar kucakta taşındı! Şimdi tek hayali doktor olmak
Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti

Ölümle dans etti, bedeli ağır oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor

Bir ilimizde daha petrol müjdesi
Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir

Milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapmayanın parası yanacak
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu
Ameliyat sonrası ilk kez ortaya çıktı! Papa 14. Leo, meydanda halka seslendi

Ameliyat sonrası ilk kez ortaya çıktı! İlk yaptığı bu oldu