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Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Spor
Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1

STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx),Şenol Bektaş (xx), Emrah Akkaya (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Selim (x) (Dk.9 Ali Osman xx), Rıdvan (xxx), Eyüp (xx), Atilla (xxx)(Dk. 85 Tuğrul), Hakan (xx), Aykut Emre (xx), Ertuğrul (xx), Eray (xxx) (Dk.85 Berat), Şahinali (xx)(Dk.

ZONGULDAK (DHA) - STAT:  Kemal Köksal

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx),Şenol Bektaş (xx), Emrah Akkaya (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Selim (x) (Dk.9 Ali Osman xx), Rıdvan (xxx), Eyüp (xx), Atilla (xxx)(Dk. 85 Tuğrul), Hakan (xx), Aykut Emre (xx), Ertuğrul (xx), Eray (xxx) (Dk.85 Berat), Şahinali (xx)(Dk.59 Sefa x), Emre (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz (x) - Arda (x), Sezgin (xx), Bartu (xx), Cihangir (xx), Hasan (xx), Berkay (xx), Onur (xx) (Dk. 79 Eren), Doğukan (x)(Dk.62 Onurhan x), Göktuğ (x)(Dk. 46 Ömer Faruk x), Onur Arı (xx)

GOL: Dk. 3 Atilla, Dk. 31 Rıdvan, Dk. 65 Eray (Zonguldak Kömürspor) - Dk.11 Onur Arı (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Emre, Hakan, Eray (Zonguldak Kömürspor) - Onur, Arda, Onur Arı(Eskişehirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.


- Zonguldak
Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1

Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1

Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1

Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Spor Haberleri
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Haber: Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1 - Haberler Spor
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