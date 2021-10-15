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Yer yerinden oynayacak! PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor

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Messi transferiyle büyük ses getiren PSG, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılması durumunda Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı renklerine bağlayacak. Fransız ekibi, attığı gollerle Avrupa'yı kasıp kavuran 21 yaşındaki yıldızın transferini 75-90 milyon euroya bitirmeye hazırlanıyor.

Borussia Dortmund formasıyla tüm istatistikleri parçalayan Erling Haaland, 67 maçta 68 gol ve 19 asist yaptı. Norveçli golcünün sezon sonunda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Haaland'ı transfer etmek isteyen takımlar içinde en güçlü adaylardan biri Paris Saint-Germain.

75-90 MİLYON EURO ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Ajansspor'un Footmercato'dan aktardığı habere göre; PSG ile Norveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşmeler başladı. Paris ekibi, Kyliam Mbappe'nin ayrılığı sonrasında kadroya katmak istediği Erling Haaland için 75-90 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Ayrıca futbolcuya da cazip bir teklif yapılması gündemde. Golcü oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme ve yaklaşık 42 milyon Euro'luk bir ödeme planı sunulacağı iddia ediliyor.

Yer yerinden oynayacak! PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor
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