UEFA'dan FIFA'ya tepki: Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılmasının futbol için korkunç sonuçları olur

FIFA'nın Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılmasına yönelik önerisine Uefa'dan tepki geldi. Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger tarafından yapılan önermeye UEFA Başkanı Ceferin, "Futbol için korkunç sonuçları olur" cevabını verdi.

"BÖYLE BİR KONUDA OYLAMAYA GİTMENİN AKILLICA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Sporx'in haberine göre; Ceferin, FIFA Başkanı Infantino'ya "Sizden ve FIFA'dan oylama için baskı yapmamanızı rica ediyorum, çünkü bu genel olarak futbol için korkunç sonuçlar doğurabilir. Böyle bir konuda oylamaya gitmenin akıllıca olacağını düşünmüyorum" dedi.

"ORTAK BİR ZEMİN BULMAYA ÇALIŞMALIYIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Infantino, "Ortak bir zemin bulmaya çalışmalıyız, eğer birileri zarar görecekse hiçbir teklifte bulunmayacağız. FIFA Başkanı olarak görevim diyaloğu kolaylaştırmak, teklifleri kolaylaştırmak, karar veren ben değilim, karar veren siz olacaksınız." açıklamasında bulundu.

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