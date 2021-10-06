Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan, geçen sene Udinese'ye transfer olmuştu. İtalyan ekibinde umduğunu bulamayan deneyimli futbolcu, Süper Lig'e dönmek için harekete geçti.

UDINESE, TOLGAY'A YENİ SÖZLEŞME ÖNERMEDİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Udinese'de bir türlü istenilen seviyede forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun, Udinese'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu öte yandan bir başka konuda da hayal kırıklığı yaşadı. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Ali Arslan'ın sezon başındaki taleplerine rağmen yeni mukavele imzalanmadı. Tecrübeli orta saha bosman kuralları gereği Ocak ayında istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek.

TRABZONSPOR'DA ROTASYONDA KULLANILACAK

İtalyan medyasında yer alan haberler de, Tolgay'ın transfer olmak istediği takımın Trabzonspor olduğu vurgulandı. Bordo-mavili takımda forma giymeye sıcak bakan tecrübeli oyuncunun menajerine bu yönde bilgi verdiği de belirtildi. Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir çıkışla başlayan Trabzonspor'un da bu transfer için takım içerisinde görüşmelere başladığı vurgulandı. Abdullah Avcı'nın transferin gerçekleşmesi halinde Tolgay Arslan'ı rotasyonda kullanacağı öğrenildi.

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