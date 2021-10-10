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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 Eskişehirspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 Eskişehirspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Zonguldak Kömürspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

ZONGULDAK (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Zonguldak Kömürspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Safa Yılmaz xxx, Şenol Bektaş xx, Emrah Akkaya xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Selim x (Ali dk. 8 x), Rıdvan xxx, Eyüp xx, Atilla xxx (Tuğrul dk. 84 ?), Hakan xx, Aykut xx, Ertuğrul x, Ercüment xxx (Berat dk. 84 ?), Şahinali x (Sefa dk. 59 x), Emre xx

Eskişehirspor: Cengiz xx, Arda xx, Sezgin xx, Bartu xx, Cihangir xx, Hasan xx, Berkay xx, Onur Bayramoğlu x (Eren dk. 78 x), Doğukan xx, Göktuğ (Ömer Faruk dk. 46 x), Onur Arı xx

Sarı Kartlar: Emre, Hakan, Ercüment (Zonguldak Kömürspor), Onur Bayramoğlu, Onur Arı (Eskişehirspor)

Goller: Atilla (dk. 2), Rıdvan (dk. 31), Ercüment (dk. 64) (Zonguldak Kömürspor), Onur Arı (dk. 11) (Eskişehirspor) - ZONGULDAK

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 Eskişehirspor: 1

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 Eskişehirspor: 1

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 Eskişehirspor: 1

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 Eskişehirspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 Eskişehirspor: 1 - Haberler Spor
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