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TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Adıyaman FK: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Adıyaman FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup etti.

ADIYAMAN (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Önder Çalış xx, Göktuğ Hazer Erel xx

Afyonspor: Bayram Olgun xx, Taha Can Velioğlu xx, Süleyman Olgun xx, Feyyaz Olgun xx, Doğan Ateş xx, Doğukan Emeksiz xx ( Cihan Özkara dk. 46 x) (Fatih Akay dk. 84 '), Erdinç Pekgöz xx, Erhan Şentürk xx (Nazmi Candoğan dk. 80 '), İsmail Haktan Odabaşı ' (Melik Derin dk. 28 x), Mithat Pala xx (Mehmet Can Kocabaş dk. 90 ?), Celal Hanalp xx,

Adıyaman FK: Özal Keklik xx, Umut Aydın xx, Taylan Özgün xx (Ahmet Kağan Ergün dk. 87 ?), Emin Altunay xx (Emirhan Subaşı dk. 63 x), Evren Kilarcı xx, Osman Torun xx, Oğuzhan Öztürk xx (Doğancan Gölpek dk. 75 ?), Mustafa Çağlayan xx (Abdükadir Kuzey dk. 75), Ömer Alper Tatlısu, Hakan Olkan xx (Muhammet Akpınar dk. 87 ?) Ogün Özçiçek xx

Gol: Cihan Özkara (dk. 62) (Afyonspor),

Sarı Kartlar: Mithat Pala, Doğan Ateş, Celal Hanalp, Mehmet Can Kocabaş (Afyonspor), Taylan Özgün, Oğuzhan Öztürk, Emin Altunay (Adımayan FK) - AFYONKARAHİSAR

TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Adıyaman FK: 0

TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Adıyaman FK: 0

TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Adıyaman FK: 0

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Haber: TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Adıyaman FK: 0 - Haberler Spor
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