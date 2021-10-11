Fatih Terim, yeni transfere neşteri vurdu! Taraftarın yuhaladığı futbolcu ilk 11'e girdi

Milli ara dönüşü Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'da Fatih Terim kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli hoca son zamanlarda büyük bir çıkış yakalayan Ömer Bayram'a formayı vererek Van Aanholt'u yedek kulübesine çekecek.

FATİH TERİM, ÖMER BAYRAM'I ÖDÜLLENDİRECEK

Milliyet'in haberine göre; Sol beki Ömer'e teslim etmeye hazırlanan Terim böylece hem futbolcusunu ödüllendirecek hem de Aanholt'a "toparlan" mesajı verecek. Galatasaray'da Çaykur Rize deplasmanında ikinci yarı Hollandalı sol bekin yerine giren Ömer Bayram, bir golün pasını verirken etkili bir görüntü çizmişti. Ömer Bayram önceki gün Tuzlaspor ile oynanan maçta da sahaya kaptan olarak çıktı ve serbest vuruştan güzel bir gole imza attı.

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