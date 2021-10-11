Fatih Terim, yeni transfere neşteri vurdu! Taraftarın yuhaladığı futbolcu ilk 11'e girdi - Haberler Spor
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Fatih Terim, yeni transfere neşteri vurdu! Taraftarın yuhaladığı futbolcu ilk 11'e girdi

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Fatih Terim, yeni transfere neşteri vurdu! Taraftarın yuhaladığı futbolcu ilk 11'e girdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligin 5. haftasında oynanan Alanyaspor maçında taraftarların tepki gösterdiği Ömer Bayram'ın artan performansının ardından Van Aanholt'u kulübeye çekme kararı aldı. Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında Hollandalı futbolcunun yerine oyuna dahil olan Ömer, takımına beraberliği getiren golün asistini yapmıştı. 30 yaşındaki futbolcunun Konyaspor maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor

Milli ara dönüşü Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'da Fatih Terim kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli hoca son zamanlarda büyük bir çıkış yakalayan Ömer Bayram'a formayı vererek Van Aanholt'u yedek kulübesine çekecek.

FATİH TERİM, ÖMER BAYRAM'I ÖDÜLLENDİRECEK

Milliyet'in haberine göre; Sol beki Ömer'e teslim etmeye hazırlanan Terim böylece hem futbolcusunu ödüllendirecek hem de Aanholt'a "toparlan" mesajı verecek. Galatasaray'da Çaykur Rize deplasmanında ikinci yarı Hollandalı sol bekin yerine giren Ömer Bayram, bir golün pasını verirken etkili bir görüntü çizmişti. Ömer Bayram önceki gün Tuzlaspor ile oynanan maçta da sahaya kaptan olarak çıktı ve serbest vuruştan güzel bir gole imza attı.

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