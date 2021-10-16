Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında GZT Giresunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-0 GZT Giresunspor'un üstünlüğüyle sona ererken yeşil-beyazlılar evindeki ilk galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Giresunspor atağında topla buluşan Traore, ceza yayından sert bir şut çekti, top az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.

62. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diabate, ceza sahası içine ortaladı ancak rakibe çarpan top yine Diabate'nin önünde kaldı. Diabate son çizgiden sert bir orta yaparken, Selim Ay'a çarpan top filelere gitti. 1-0

79. dakikada Sergio, de Jesus'tan kaptığı topla hızla rakip kaleye yöneldi. Bu futbolcunun ceza sahası yayı önünden çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

90+4. dakikada Okan'ın uzun degajı sonrasında Champness, rakibinden kaptığı topla ceza sahasına girip önce kaleciyi sonra da Selim Ay'ı çalımladı ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Candaş Elbil xx, Hakan Karabalcık xx, Burak Pakkan

Giresunspor: Okan xxx, Diarra xxx, Zeki xxx, Sergio xxx (Champness dk. 82 xx), Traore xxx (Sankhare dk. 67 xx), Umut xx (Balde dk. 82 ?), Diabate xxx, Flavio xx, Perez xx, Emre xx (Aziz Behich dk. 67 xx), Suleymanov xx (Pelupessy dk. 74 x)

Yedekler: Onurcan, Douglas Silva, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Holmen x, Selim x, Dokovic xx (De Jesus dk. 70 x) Boyd ?, Boldrin x, Dabo x (Alper dk. 82 ?) Umar xx (Eren dk. 82 ?), Sabo x (Deniz dk. 70 x), Yala x, Cemali x

Yedekler: Tarık, Zafer, Remy, Monzango, Seyfettin, Alberk

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu

Goller: Selim Ay (dk. 62 k.k.), Champness (dk. 90+4) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Tyler Boyd (dk. 12) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Hamidou Traore, Mamadou Diarra, Younousse Sankhare (Giresunspor) - GİRESUN