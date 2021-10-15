Stefan Kuntz hamlesine isyan eden Kasımpaşa'nın hocasından olay sözler: Kimlik değiştirin - Haberler Spor
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Stefan Kuntz hamlesine isyan eden Kasımpaşa'nın hocasından olay sözler: Kimlik değiştirin

Haberler.com - Haberler | Spor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop'u Stefan Kuntz seçimi üzerinden çok sert eleştirdi. Teknik direktör hamlesini yanlış bulduğunu belirten Arslan, "Kendi vatandaşınıza güvenmiyorsanız kimlik değiştirin" dedi.

A Milli Takım'da teknik direktörlüğe Stefan Kuntz'un getirilmesi futbol camiasındaki bazı isimlerce eleştirilmeye devam ediyor. Son olarak Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, teknik direktör olarak Alman hocanın seçilmesine tepki gösterdi.

Radyo Gol'e konuşan Cihat Arslan'ın açıklamaları şöyle:

"AVRUPA'DA OYNAYAN FUTBOLCULAR, TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN TEKNİKADAMLARI KÜÇÜMSÜYOR"

"Hamit Altıntop'un teknik adam hamlesini yanlış buluyorum. Kendi vatandaşınıza güvenmiyorsanız kimlik değiştirin. Avrupa'da oynayan futbolcular bu yüzden Türkiye'de çalışan teknik adamları küçümsüyorlar. Federasyonun çaycısını değiştirmeye güç yetiremiyor. Ülke futbolunu mu değiştirecek?"

"GERÇEKTEN SIFIR NOKTASINDA MIYIZ?"

Bina taşınamaz haldeyse inşaya sıfırdan başlamalısınız. Ancak gerçekten sıfır noktasında mıyız ? Piontek dönemini hatırlıyoruz. Piontek Avrupa Şampiyonu olarak gelmişti. Piontek dönemi puan olarak başarısız bir dönemdi ancak bırakılan yapı çok kıymetliydi. Birçok antrenöre de yol açtı ve onların başarılı kılınmasında ana sebep oldu. Belki Stefan Kuntz'un hayalinde de bu olabilir.

Stefan Kuntz hamlesine isyan eden Kasımpaşa'nın hocasından olay sözler: Kimlik değiştirin
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Yorumlar (1)
Ferhat Işık:boş yapmış. kendisi de yabancı oyuncu oynatmasın ozaman.
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