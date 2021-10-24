Sivas'taki çılgın maça Balotelli damgası! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Mavi Şimşekler, 1 puanı son saniyede aldı.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmada Sivasspor'a üstünlüğü getiren gol, 7. dakikada Max Gradel'den geldi. Yiğidolar'da Pedro Henrique, 51. ve 67. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından, Adana Demirspor'da ise Akintola, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Adana Demirspor'un beraberlik golünü ise 90+7. dakikada penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.

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