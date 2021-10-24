Sivas'taki çılgın maça Balotelli damgası! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada kırmızı kartlar havada uçuşurken Yiğidolar'da Henrique, Mavi Şimşekler'de ise Akintola takımlarını 10 kişi bırakan futbolcular oldu. Adana Demirspor'a 1 puanı ise 90+7. dakikada Mario Balotelli penaltıdan attığı golle getirdi.
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Mavi Şimşekler, 1 puanı son saniyede aldı.
KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU
Karşılaşmada Sivasspor'a üstünlüğü getiren gol, 7. dakikada Max Gradel'den geldi. Yiğidolar'da Pedro Henrique, 51. ve 67. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından, Adana Demirspor'da ise Akintola, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Adana Demirspor'un beraberlik golünü ise 90+7. dakikada penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.
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