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Samsunspor seri galibiyet hedefliyor

AA / İlyas Gün - Haberler | Spor
Samsunspor seri galibiyet hedefliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, seri galibiyetler alarak, oyuncuların moralini yüksek tutmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, seri galibiyetler alarak, oyuncuların moralini yüksek tutmak istediklerini söyledi.

Altıparmak, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sakat oyuncuların iyileşmesi ve performanslarının yükselmesi adına lige verilen milli takım arasının çok iyi olduğunu aktardı.

Ligde 5 maçlık önemli bir seriye çıkacaklarına işaret eden Altıparmak, "Önümüzdeki 5 maçlık çok önemli bir seri var. Peş peşe ligdeki rakiplerimizle oynayacağız. Onun için tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var. Tüm oyuncularımızın hazır hale gelmesi için çok çalıştık. İnşallah Menemen Belediyespor ile başlayan seriye moral ve motivasyon olarak çok iyi girip, bunun semeresini inşallah alacağız." diye konuştu.

Vukan Savicevic ile Alen Melunovic sakatlıklarının sürdüğünü anlatan Altıparmak, "Bu oyuncuların Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra hazır olacağını düşünüyorum. Recep Burak Yılmaz ise 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Gökhan Karadeniz ile Barış Başdaş ise takımla antrenmanlara katıldı." ifadesini kullandı.

Altıparmak, ligin çok uzun bir süreç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte galip geleceğiz, mağlup olacağız tabii ama önemli olan oyun sistemi ve düzenidir. Biz bu düzeni oturtmaya çalışıyoruz. Bu süreçte tabii galip geldiğinizde oyuncuların moral ve motivasyonu üst düzeyde artıyor. Bizim de amacımız seri galibiyetler almak ve oyuncuların moralini hep yüksek tutmak. Biz zaten hücum futbolunu benimsiyoruz ve bu sistem üzerinde çalışıyoruz."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Altıparmak yönetiminde, ısınma koşusu yapan futbolcular daha sonra gol çalışması yaptı.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri
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Haber: Samsunspor seri galibiyet hedefliyor - Haberler Spor
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