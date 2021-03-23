Spor müsabakasında korkunç olay! Yüzlerce kişi ölümle burun buruna geldi
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Spor müsabakasında korkunç olay! Yüzlerce kişi ölümle burun buruna geldi

23.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:43

Hindistan'da düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Müsabakayı izleyenlerin oturduğu tribün çöktü. Yüzlerce kişinin yaralandığı kazada can kaybı olmadığı fakat iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenen 47'nci Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda karşılaşmayı izleyen yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan medyası, can kaybı olmadığını; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Tribünün çökme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

KABADDİ NEDİR?

Kökeni Hindistan'a dayanan bu oyun aynı zamanda, Hindistanın Punjab, Tamil Nadu, Bihar, Telangana and Maharashtra eyaletlerinin de resmi sporudur. Oyunun amacı, bir oyuncunun rakip sahaya girerek rakibin oyuncularına değmesi ve kendi sahasına geri dönmesi esasına dayanır. Bu atak sırasında oyuncu nefesini tutmak zorundadır.

Spor müsabakasında korkunç olay! Yüzlerce kişi ölümle burun buruna geldi
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