Müdürden öğrenci yurtlarına denetim - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müdürden öğrenci yurtlarına denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Müdürden öğrenci yurtlarına denetim

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Müdürlüğüne bağlı Altınordu ve Fatsa Yurt Müdürlüklerini ziyaret edip gençlerin taleplerini dinledi, gençlere çay ikramında bulundu.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Müdürlüğüne bağlı Altınordu ve Fatsa Yurt Müdürlüklerini ziyaret edip gençlerin taleplerini dinledi, gençlere çay ikramında bulundu. Ayrıca yemekhane ve çamaşırhanelerde denetlemelerde bulundu.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılması ile birlikte öğrenci yurtlarını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i karşılarında gören öğrenciler ilgisinden dolayı Genç'e teşekkür ettiler. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyip not alan Mustafa Genç, çamaşırhaneyi denetledi. Mutfaklarda hijyen ve ürün kontrolü yaptı. Ziyarette yurt binalarını gezen İl Müdürü Mustafa Genç, "Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak öğrenci yurtlarımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hizmetin aksamaması için ve gençlerimiz ile sürekli iletişim kurabilmek için haber li haber siz ziyaretlerimiz tüm tesislerimizde 7/24 saat devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın taşra teşkilatı olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak bizler için bir görevdir. Bu görevi de mesai arkadaşlarımızla birlikte aşkla yapıyoruz" dedi. - ORDU

Müdürden öğrenci yurtlarına denetim

Müdürden öğrenci yurtlarına denetim

Müdürden öğrenci yurtlarına denetim

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Nihal Yalçın Şans Oyunları Ziya Selçuk Rüya Tabirleri Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Müdürden öğrenci yurtlarına denetim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:34:45. #1.12#