Mesut Özil herkesin merak ettiği soruyu sordu! Paylaştığı oylamaya katılım çığ gibi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Son zamanlarda kripto para dünyasına gireceği konuşulan Mesut Özil, sosyal medya hesabından bu iddiaları doğrular nitelikte bir oylama yayınladı. Yıldız futbolcunun, "Herkesin merak ettiği soruyu sorayım: Bitcoin mi Ethereum mu?" şeklindeki anketinde 60 binden fazla kullanıcı oy kullandı. Tamamlanmasına 22 saat kalan ankette Bitcoin oyların yüzde 59'unu aldı.
Mesut Özil geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı "Heyecan verici şeyler yakında" paylaşımıyla takipçilerini meraklandırmıştı. Yıldız futbolcunun kendi kripto parasını çıkaracağı yönünde iddialar ortaya atılırken Mesut, iddiaları doğrular nitelikte yeni bir paylaşım yaptı.
"BİTCOİN Mİ ETHEREUM MU?"
Twitter'da 26 milyon takipçisi bulunan Mesut Özil, sosyal medyadan "Herkesin merak ettiği soruyusorayım: Bitcoin mi Ethereum mu?" şeklinde bir oylama yayınladı. Katılımın oldukça fazla olduğu oylamayı Bitcoin yüzde 59'luk oy oranıyla önde götürüyor.
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