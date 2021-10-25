Kadıköy'de futbolcular da taraftara rest çekti! İşte Ali Koç'un "Gereksiz hareket" dediği olay

Fenerbahçeli futbolculara deplasman değil Kadıköy kabus oldu. 7 yıllık şampiyonluk hasreti taraftarda sabırsızlık yarattı. En kötü olumsuzlukta ve hatada maçın başında dahi uğultu yükselmesi futbolcuları baskı altına aldı.

ALKIŞLA KARŞILIK

İkinci yarının son anlarında ıslıklar eşliğinde oynayan takım maçı kaybetti. F.Bahçeli futbolcular ıslıklara rağmen tribünlerin ayağına kadar gitti. Futbolcular, tepkili taraftarlara alkışla karşılık verdi. Başkan Ali Koç bu olay için, "Gereksiz hareket oldu" yorumunu yaptı.

"HAK ETMEDİK"

Fenerbahçeli futbolcular, bu maçta mücadele ettiğini ve ıslıklanacak bir karakter ortaya koymadığını düşünüyor. Spor yorumculuları da takımın mücadele ettiğini, ancak teknik anlamda yetersizlik olduğu görüşünde birleşti.

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