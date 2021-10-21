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Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi

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Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi

Konferans Ligi 3. hafta maçında Roma, deplasmanda Bodo Glimt'e 6-1 mağlup oldu. Norveç temsilcisi, Jose Mourinho'nun öğrencilerine tarihi fark yaşatırken Portekizli hocanın yönettiği bir takım ilk kez kalesinde 6 gol gördü.

UEFA Konferans Ligi 3. hafta mücadelesinde Bodo Glimt, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'yı ağırladı. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan maçı Norveç ekibi 6-1 kazandı.

JOSE MOURINHO BİR İLKİ YAŞADI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Berg, 71. dakikada Solbakken, 78. dakikada Pellegrino ile 8, 52 ve 80. dakikalarda Botheim attı. Roma'nın tek golünü ise 28. dakikada Perez kaydetti. Karşılaşmayı 6-1 kaybeden Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada altı gol yedi.

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