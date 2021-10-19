İlk gollerini eski takımlarına attılar

Yukatel Kayserispor oyuncuları Onur Bulut ve Mustafa Pektemek bu sezon ilk gollerini eski takımları Alanyaspor'a attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 9. haftasını puansız kapattı. Deplasmanda Alanyaspor'a farklı mağlup olan sarı kırmızılılar 11 puanda kaldı. Alanyaspor maçında Kayserispor'un gollerini Onur Bulut, Mario Gavranovic ve Mustafa Pektemek kaydetti.

Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Onur Bulut karşılaşmanın 9. dakikasında takımının ilk golünü atarken Mustafa Pektemek ise 88. dakikada takımının üçüncü golünü attı. Her iki oyuncuda attıkları goller sonrası sevinç yaşaamadı. - KAYSERİ

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