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Her şey maçın son 20 dakikasında oldu! Benfica, Bayern Münih karşısında neye uğradığını şaşırdı

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Her şey maçın son 20 dakikasında oldu! Benfica, Bayern Münih karşısında neye uğradığını şaşırdı

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Benfica'yı 4-0 mağlup etti. 70. dakikaya kadar golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmada Leroy Sane perdeyi açan isim oldu. Alman yıldız, 2 gol ve 1 asistle maça damga vururken Bayern Münih grupta 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Benfica'yı bozguna uğrattı. Alman devi, maçın son 20 dakikasında bulduğu gollerle Portekiz temsilcisini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

LEROY SANE MAÇA DAMGA VURDU

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 80. dakikada kendi kalesine Everton, 82. dakikada Robert Lewandowski ve 70. ile 85. dakikalarda Leroy Sane kaydetti. Bu galibiyetin ardından Alman ekibi 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini perçinledi.

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