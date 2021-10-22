Güven Yılmaz, Develispor'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güven Yılmaz, Develispor'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Güven Yılmaz, Develispor'da

Develispor tecrübeli kaleci Güven Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Develispor tecrübeli kaleci Güven Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup ekiplerinden Develispor yeni sezon öncesi kaleyi sağlama aldı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Siyahlılar geçen sezon Talasgücü Belediyespor forması giyen tecrübeli ve başarılı kaleci Güven Yılmaz'ı transfer etti. Tecrübeli kaleci kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Uşakspor, 24 Erzincanspor, Aksarayspor, Gaziosmanpaşaspor, Körfez İskenderunspor, Elazığ Belediyespor, Çarşambaspor, Kayseri Şekerspor. Serhat Ardahanspor, Karaman Belediyespor, 1074 Çankırıspor ve Talasgücü Belediyespor takımlarında forma giyen 37 yaşındaki kaleci yeni sezonda Develispor forması giyecek.

Güven Yılmaz, "Memleketimin takımı Develispor ile anlaştım. İnşallah hayırlı bir sezon olur" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title