Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini veremiyor - Haberler Spor
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Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini veremiyor

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Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini veremiyor

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Sacha Boey'in sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcunun ne zaman döneceğine ilişkin zaman veremeyeceğini belirten İnce, "Ligin üstünde bir hıza çıkıyor saha içerisinde, bizim istediğimiz bu hıza çıktığında sıkıntı yaşamaması. Oyuncunun daha sağlıklı dönmesi için beklememiz gerekiyor. Burayı dikkatli geçmeye çalışıyoruz. Çok istekli bir oyuncu. Galatasaray'ın yatırım yaptığı bir oyuncu. Bir süre vermek istemiyorum" dedi.

Galatasaray formasını giydiği günden bu yana başarılı performansıyla dikkat çeken Sacha Boey, sakatlıktan yakasını bir türlü kurtaramıyor. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Sacha Boey için zaman vermek çok zor" ifadelerini kullandı.

"TESTLERDEN YÜZDE 100 SONUÇ ALMADAN OYNATMA ŞANSIMIZ YOK"

Yener İnce, Sacha Boey'in son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sacha Boey için zaman vermek çok zor. Ligin üstünde bir hıza çıkıyor saha içerisinde, bizim istediğimiz bu hıza çıktığında sıkıntı yaşamaması. Oyuncunun daha sağlıklı dönmesi için beklememiz gerekiyor. Burayı dikkatli geçmeye çalışıyoruz. Çok istekli bir oyuncu. Galatasaray'ın yatırım yaptığı bir oyuncu. Bir süre vermek istemiyorum, testlerden yüzde 100 sonuç almadan oynatma şansımız yok Boey'i" ifadelerini kullandı.

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