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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / İlyas Gün - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Emrah ÜnalYılport Samsunspor: Aykut Özer, Barış Başdaş, Bah (Dk. 59 Mehmet Akyüz), Kevin Boli, Alaaddin Okumuş (Dk. 69 Ali Ülgen), Yasin Öztekin, Diomande, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Osman Çelik (Dk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal

Yılport Samsunspor : Aykut Özer, Barış Başdaş, Bah (Dk. 59 Mehmet Akyüz ), Kevin Boli, Alaaddin Okumuş (Dk. 69 Ali Ülgen ), Yasin Öztekin, Diomande, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Osman Çelik (Dk. 73 Gökhan Karadeniz)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Aykut Demir, Sülayman Koç, Novikovas (Dk. 90+1 Shala), Malle (Dk. 63 Olanare), Gökhan Alsan, Mustafa Yumlu, Hasek, Orhan Ovacıklı (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Eren Tozlu (Dk. 90+3 Gökhan Kardeş), Mücahit Albayrak

Sarı kartlar: Dk. 8 Diomande, Dk. 20 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 5 Orhan Ovacıklı, Dk. 90 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasındaki Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri
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