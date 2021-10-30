Fenerbahçe yıldızlarını Konya'da kaybetti! 3 futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler üst üste 3. yenilgisini alırken yıldız futbolcularını da sakatlığa kurban verdi.

LUIZ GUSTAVO VE ALTAY ACILAR İÇİNDE OYUNDAN ÇIKTI

Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, karşılaşmanın 58. dakikasında sakatlık geçirmesinin ardından kenara geldi. Gustavo'nun yerine ise Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de sakatlanan bir diğer isim Altay Bayındır oldu. Omuzundan sakatlık yaşayan Altay Bayındır göz yaşları içerisinde oyundan çıktı. Altay Bayındır'ın yerine 72. dakikada oyuna Berke Özer girdi. Berke Özer, ciddi acı çeken arkadaşını öperek kenara gönderdi.

ENNER VALENCIA'NIN SAKATLIĞI SONRASI FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Maçın 81. dakikasında Enner Valencia sedye ile kenara taşındı. Fenerbahçeli futbolcu oyuna devam edemedi. Değişiklik hakkı dolan Fenerbahçe mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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