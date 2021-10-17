Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler
Fenerbahçe, Trabzonspor'a kaybedilen maçın ardından takımı karşılamak için Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidecek taraftarlar için bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulüp paylaşımında, "Bu gece hakem eliyle yapılan haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçemizi karşılamaya gidecek Büyük Taraftarımızın dikkatine; Takımımız 00.15'te Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacaktır" ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor'a kaybedilen 3 puan sonrası Fenerbahçe cephesinde karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki var. Maçı hak ettiklerini ancak hakemin buna engel olduğunu düşünen sarı-lacivertliler, takımlarını karşılaşamak için Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidiyor.
TAKIMIN İSTANBUL'DA OLACAĞI SAAT PAYLAŞILDI
Fenerbahçe de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara takımın İstanbul'da olacağı saati verdi. Sarı-lacivertli kulüp paylaşımında, "Bu gece hakem eliyle yapılan haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçemizi karşılamaya gidecek Büyük Taraftarımızın dikkatine; Takımımız 00.15'te Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacaktır" ifadelerine yer verdi.
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