Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler

Haberler.com - Haberler | Spor
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler

Fenerbahçe, Trabzonspor'a kaybedilen maçın ardından takımı karşılamak için Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidecek taraftarlar için bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulüp paylaşımında, "Bu gece hakem eliyle yapılan haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçemizi karşılamaya gidecek Büyük Taraftarımızın dikkatine; Takımımız 00.15'te Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'a kaybedilen 3 puan sonrası Fenerbahçe cephesinde karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki var. Maçı hak ettiklerini ancak hakemin buna engel olduğunu düşünen sarı-lacivertliler, takımlarını karşılaşamak için Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidiyor.

TAKIMIN İSTANBUL'DA OLACAĞI SAAT PAYLAŞILDI

Fenerbahçe de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara takımın İstanbul'da olacağı saati verdi. Sarı-lacivertli kulüp paylaşımında, "Bu gece hakem eliyle yapılan haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçemizi karşılamaya gidecek Büyük Taraftarımızın dikkatine; Takımımız 00.15'te Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler

Haberler.com - Spor Haberleri
Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın

Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın

 Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli

Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Şans Oyunları Süleyman Soylu
Magazin
Spor Emre Belözoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Numan Kurtulmuş Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 23:41:49. #1.13#